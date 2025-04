Successi per il ciclismo empolese: Team Hopplà e Maltinti brillano in Coppa della Liberazione

È sempre festa per il ciclismo empolese con le categorie élite-under 23 e quella allievi. Tra i dilettanti il Team Hopplà si è distinto nella prestigiosa Coppa della Liberazione sul circuito delle Terme di Caracalla, dove il siciliano Andrea Alfio Bruno ha colto un terzo posto mentre il recente vincitore della Coppa Fiera di Mercatale Valdarno Riccardo Lorello è giunto settimo. Bella la prova offerta anche dalla Maltinti Lampadari-Banca Cambiano a Pessina Cremonese in Lombardia. Il velocista Andrea Stefanelli è salito sul terzo gradino del podio, davanti al compagno di squadra Giosuè Crescioli. Un segnale importante per la squadra in vista dell’imminente Campionato Toscano di domani a Penna di Terranuova Bracciolini. Ricordiamo che l’anno scorso i due titoli furono conquistati proprio dalla Maltinti con Matteo Niccoli negli élite e Dario Salvadori negli under 23.

Infine, la solita prestazione esemplare della squadra allievi Iperfinish di Fucecchio con quattro atleti tra i primi dieci a Donoratico. Vittoria, seconda stagionale, per il campione toscano Lorenzo Luci (a sinistra nella foto) che aveva già vinto nei pressi di Bolzano. Luci ha prevalso in volata sul compagno di squadra Edoardo Agnini, raggiunto solo nel finale dopo lunga fuga assieme a Nieri. Quinto Andrea Mori (a lui il titolo di campione provinciale di Livorno) e nono Laerte Scappini.

Antonio Mannori