Successo per i miniciclisti del Velo Club Carrara al Trofeo Gianfranco Ginesi

Un primo e un secondo posto per i miniciclisti del Velo Club Carrara nella gara riservata ai Giovanissimi, organizzata dalla società di Bonascola col patrocinio del Comune sul circuito dei viali a mare di Marina e valida per il 14° Trofeo Gianfranco Ginesi e per il 2° Trofeo Lucio Merli. A salire sul gradino più alto del podio è Alessio Martinelli nella G3 (9 anni) mentre in volata Lorenzo La Monica conquista il secondo posto nella categoria G2 (8 anni). Per la squadra rossonera allenata da Nico Fioravanti e dal vice Alessio Corradi in gara anche Andrea Petricciuolo (G2), Diego Corradi (G3), Lucia Petricciuolo (G5 femminile, 11 anni), Agnese Sabato (G6, 12 anni).

Tra le società (12 quelle partecipanti) il trofeo è stato vinto dalla Milleluci Casalguidi con 22 punti, seguita da Berti Mobili Benassi di Massa con 18 punti. Al terzo posto, a pari merito, Donoratico e Velo Club con 16 punti. Alla premiazione sono intervenuti l’assessore allo sport Lara Benfatto e David Merli, in ricordo del padre Lucio.

ma.mu.