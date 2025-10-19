Acquista il giornale
Ciclocross, a Prato la prima prova del Supercross Valbisenzio

Spanio, Turini e Battistelli in primo piano

di ANTONIO MANNORI
19 ottobre 2025
La vittoria dell'allievo Alessandro Turini (Foto L'Angolo del Pirata)

La vittoria dell'allievo Alessandro Turini (Foto L'Angolo del Pirata)

Prato, 19 ottobre 2025 - Il gruppo sportivo Borgonuovo Milior Cycling Team ha organizzato presso l’impianto sportivo Mauro Ferrari in via San Martino per Galceti a Prato, la prima delle tre prove del “Supercross Valbisenzio”. Le altre due saranno il 23 novembre a Vaiano e il 26 dicembre a Vernio. Novantatré i concorrenti presenti delle varie categorie dai giovanissimi della G6 agli élite e under 23. Da segnalare l’assenza di atleti juniores.

OPEN: 1)Matteo Spanio (Pistoiese Team) – Under 23 – 2)Alessandro Nannini (Borgonuovo) a 40”; 3)Giacomo Gheri (idem); 4)Flaviano Mogavero (idem) – Elite – 5)Leonardo Galigani (Pistoiese Team).

ALLIEVI: 1)Alessandro Turrini (Costa Etrusca); 2)Daniele Ginesi (Iperfinish); 3)Antonio William Boretti (Team Siena Bike); 4)Federico Municchi(idem); 5)Francesco Giannini (Costa Etrusca).

ALLIEVE: 1)Aurora Bolletta (Foligno Racing Team).

ESORDIENTI (2° anno): 1)Filippo Battistelli (V.C. Racing Assisi Bastia); 2)Piercarlo Tognetti (Empolese); 3)Ettore Forzini (Tecnicolor Vernici Vaio); 4)Riccardo Grilli (Foligno Racing Team); 5)Niccolò Massoni (Team Zamparella).

DONNE ESORDIENTI: 1)Alessandra Luna (V.C. Racing Assisi Bastia).

GIOVANISSIMI G6: 1)Ludovico Tudisco (Foligno Racing Team); 2)Giulio Vannucci (Vaiano Bike); 3)Leonardo Scacciatelli (Foligno Racing Team); 4)Lorenzo Cantini (V.C. Empoli); 5)David Gentili (Fosco Bessi Donoratico).

FEMMINE: 1)Matilde Mannelli (Vaiano Bike); 2)Gorga; 3)Mannucci.

© Riproduzione riservata

