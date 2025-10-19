Ciclocross, a Prato la prima prova del Supercross Valbisenzio

Prato, 19 ottobre 2025 - Il gruppo sportivo Borgonuovo Milior Cycling Team ha organizzato presso l’impianto sportivo Mauro Ferrari in via San Martino per Galceti a Prato, la prima delle tre prove del “Supercross Valbisenzio”. Le altre due saranno il 23 novembre a Vaiano e il 26 dicembre a Vernio. Novantatré i concorrenti presenti delle varie categorie dai giovanissimi della G6 agli élite e under 23. Da segnalare l’assenza di atleti juniores.

OPEN: 1)Matteo Spanio (Pistoiese Team) – Under 23 – 2)Alessandro Nannini (Borgonuovo) a 40”; 3)Giacomo Gheri (idem); 4)Flaviano Mogavero (idem) – Elite – 5)Leonardo Galigani (Pistoiese Team).

ALLIEVI: 1)Alessandro Turrini (Costa Etrusca); 2)Daniele Ginesi (Iperfinish); 3)Antonio William Boretti (Team Siena Bike); 4)Federico Municchi(idem); 5)Francesco Giannini (Costa Etrusca).

ALLIEVE: 1)Aurora Bolletta (Foligno Racing Team).

ESORDIENTI (2° anno): 1)Filippo Battistelli (V.C. Racing Assisi Bastia); 2)Piercarlo Tognetti (Empolese); 3)Ettore Forzini (Tecnicolor Vernici Vaio); 4)Riccardo Grilli (Foligno Racing Team); 5)Niccolò Massoni (Team Zamparella).

DONNE ESORDIENTI: 1)Alessandra Luna (V.C. Racing Assisi Bastia).

GIOVANISSIMI G6: 1)Ludovico Tudisco (Foligno Racing Team); 2)Giulio Vannucci (Vaiano Bike); 3)Leonardo Scacciatelli (Foligno Racing Team); 4)Lorenzo Cantini (V.C. Empoli); 5)David Gentili (Fosco Bessi Donoratico).

FEMMINE: 1)Matilde Mannelli (Vaiano Bike); 2)Gorga; 3)Mannucci.