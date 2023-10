Team Ale, doppio acuto. Bramati e Martinoli prime

Doppio successo del Team Ale Cycling Modena nell’internazionale che si è disputato a Brugherio con Lucia Bramati tra le under 23 e Giada Martinoli (le due in foto) tra le juniores. L’ultimo weekend di ottobre ha visto protagoniste le atlete della team manager Milena Cavani che nei giorni scorsi hanno partecipato ad uno stage a Sirone diretto dal commissario tecnico.

Daniele Pontoni che senza aspettare i risultati del weekend ha diramato gli atleti che difenderanno i colori azzurri a Pontchateu (Francia) il 4 e 5 novembre. Oltre a Bramati e Martinoli faranno parte della compagine tricolore Eva Lechner sempre del team del presidentre Stefano Belloi e Luca Paletti (Bardiani CSF Fainzanè) al suo primo anno tra gli Under 23 confermato in azzuro come già tra gli juniores.

Nell’internazionale di ieri oltre alle vittorie di Bramati e Martinoli a completare la positiva giornata dello squadrone modenese Eva Lechner ha colto un pregevole bronzo, tra le Elite, Greta Pighi si è fermata ai piedi del podio tra gli juniores. A Cremona dove oggi ci sarà la rivincita delle gare internazionali, hanno corso le categorie giovanili Jolanda Sambi è giunta seconda tra le allieve del 1° anno e Lucio Baccini è salito sul 3° gradino del podio. Tra i master vittoria del modenese stefano Nicoletti (Emiliana Bike).

Nella gara open Luca Paletti ha chiuso al 7° posto assoluto ed è arrivato 2° fra gli Under 23. Oggi a Corlo di Formigine nella giornata del ciclocross alla Cantina pedemontona dopo i master del Trofeo Modenese saranno i gara in Giovanissimi alle 11 ed alle 13,30 saranno in gara esordienti allievi juniores ed elite con in palio per i modenesi le maglie di campione provinciale.

Andrea Giusti