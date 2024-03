Ciclismo, la voglia di proseguire del Team Casano 2024

Massa, 5 marzo 2024 - Tre realtà distinte quanto a denominazione, ma il legame che le unisce sul piano dell’attività rende l’idea di un gruppo che ha voglia di proseguire. I giovanissimi e gli esordienti della Fabrimar Marco Forever Creamitu da un lato; la Casano intesa come società organizzatrice, e il pensiero porta immediatamente a quella prestigiosa gara mondiale a tappe per juniores che è il Giro della Lunigiana, infine il Casano juniores con una squadra legata anche alla Sicilia forte di 14 atleti dei quali un sestetto ha debuttato domenica scorsa nel Gp Giuliano Baronti a Cerbaia di Lamporecchio. Il gruppo si è ritrovato presso il noto locale Creamitu di Montignoso grazie al suo titolare Luca Boncino per presentare squadre e programmi, presenti rappresentanti delle istituzioni e del ciclismo. La squadra juniores è forte di un quartetto del primo anno e di dieci corridori che hanno già l’esperienza di una stagione da juniores. Tra questi il diciottenne inglese di Manchester, Bryn Lawrence, considerato dai tecnici un forte scalatore. È stata la segnalazione di Massimiliano Mori, ex professionista e attuale procuratore sportivo, a portare i dirigenti e tecnici del Team Casano all’atleta britannico. “Lo abbiamo testato – afferma il Ds Giuseppe Di Fresco – attraverso prove su macchinario e su strada con il nostro preparatore atletico Pino Toni e dopo la visita biomeccanica e posturale dal nostro biomeccanico Alessandro Colò, abbiamo deciso di avvalersi di lui. Siamo soddisfatti di poter lavorare con un ragazzo straniero (pesa 52 chilogrammi) per fare un’altra esperienza e sarà uno stimolo in più per i nostri ragazzi. In passato – conclude Di Fresco - ho lavorato con atleti stranieri come l’australiano Richie Porte e il venezuelano Jonathan Alejandro Monsalve, ma è la prima volta con un corridore inglese. Sicuramente Bryn andrà a rafforzare la nostra rosa. Sarà sicuramente una formazione solida anche per percorsi impegnativi”. Parole chiare quelle dell’ex professionista che avrà a fianco la collaborazione dell’ex ciclista Alessandro Mansueto, confermate anche dal team manager Castagna, altro pilastro fondamentale per la società. Oltre a Lawrence si confida molto in Gabelloni, una vittoria nel 2023, in Bufalini, Agostinelli e più in generale nella forza collettiva della squadra che sarà presente a tutti i più importanti eventi juniores proposti dal calendario. Tra gli sponsor del Casano ricordiamo la Frigo Service di Giulio Lazzarotti, Insigna, Know-How, Seprin.

LA SQUADRA: Matteo Gabelloni, Davide Bufalini, Filippo Agostinelli, Francesco Bertini, Alessio Anquillesi, Alessio Cimoli, Gabriele Guadagni, Maicol Ingrassia, Leonardo Sica, Nunzio Fallo, Emanuele Calabria, Eugenio Calcina, Bryn Lawrence, Edoardo Pretolani. STAFF TECNICO: Direttori sportivi Giuseppe Di Fresco e Alessandro Mansueto; Team manager Cristian Castagna; preparatore atletico Toni Pino; medico sociale Carlo Giammattei; collaboratori Aldo Cappelli e Giulio Fruzzetti, direttore generale Michele Vittori i due presidenti Carlo Della Tommasina e Renato Di Casale.

FABRIMAR MARCO FOREVER CREAMITU: Seppure ridotta nel numero dei giovanissimi (sono soltanto 3) la società del presidente onorario Stefano Manfredi e che ricorda con affetto il compianto Marco Manfredi grande appassionato di ciclismo, prosegue con impegno la propria attività e grazie al vivaio delle stagioni decorse sarà presente con una sestetto di esordienti interessante. Il debutto il 24 marzo in provincia di Lucca.

ESORDIENTI: Fabio Vita, Sean Canale, Thomas Bellesi, Nicholas Luciani, Carlo Bretschneider, Devid Signanini.

GIOVANISSIMI: Martina e Matteo Batolla, Gabriele Baldini.

STAFF TECNICO: Gianluca Lazzini, Leonardo Pucciarelli, Mirco Gazzoli.