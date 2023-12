Team Corratec-Selle, in arrivo Mark Padun

Montecatini Terme,12 dicembre 2023 - Un altro rinforzo in arrivo per il team Corratec-Selle Italia, squadra professional italiana che nel 2023 ha partecipato al Giro d’Italia: è in arrivo infatti Mark Padun, 27enne ucraino che nel 2022 e 2023 ha corso nel World Tour con la Ef Education. Padun in carriera conta 7 successi, tra cui spiccano a livello World Tour 2 tappe del Giro del Delfinato 2021 quando correva con la Bahrain mentre nel 2019 ottenne il primo posto nella classifica generale dell’Adriatica Ionica Race. Con la firma di Padun l’organico per il 2024 della Corratec-Selle Italia sale a 21 corridori e tra i nuovi arrivi spiccano anche i nomi di Bonifazio, Mareckzo e del toscano di Castelfiorentino Sbaragli. Ottimo scalatore l’atleta ucraino si è detto pronto a questa nuova sfida, felice di tornare in Italia dove ha gareggiato tra gli Under 23. Dal suo canto il Ds Frassi ha affermato che l’arrivo di Padun alza ulteriormente il livello del team, a conclusione di una campagna di ciclomercato molto ambiziosa, completa, con un rafforzamento evidente da parte della società adottata dalla città di Montecatini Terme.