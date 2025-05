Team Frigerio Viaggi domina il Gran Premio Conceria Stefania-Memorial Ramponi

Il Team Frigerio Viaggi Jo.We. SlopLine è ormai diventato la squadra da battere tra i Cicloamatori. La squadra di Giussano è ancora grande protagonista nel weekend a due ruote che ha visto i “giovanotti“ del presidente Giancarlo Frigerio lasciare il segno al Gran Premio Conceria Stefania-Memorial Ramponi che si è svolto a Buscate sulle strade del Milanese. La vittoria porta la firma di Paolo Cavalleri che dopo 82 chilometri a testa bassa anticipa tutti tra i Supergentleman categoria A battendo in volata Fabio Ghilardini (Tokens Cicli Bettoni) e Francesco Simoni del Team Marco Bontempi.com: decimo il compagno di colori Gianluigi Piacentini.

A Buscate si è messo in luce anche il tricolore Filippo Beoni che questa volta però non è andato oltre la quinta posizione nella gara dei Gentleman 1 vinta da Gianluca Pullano della formazione Bcp Bike. Beoni si è subito riscattato all’indomani di Buscate sfiorando il successo ad Arena Po nel Pavese dove si è classificato al secondo posto nella volata conclusiva a ranghi compatti. Alla suddetta prova buoni piazzamenti anche per Merlo, Panzera, Uboldi e nuovamente Cavalleri che nelle rispettive categorie chiudono rispettivamente in seconda, terza e quarta posizione.

Dan.Vig.