Team Frigerio Viaggi Jo.We SlopLine trionfa con 5 successi, Beoni campione tricolore

Un fine settimana da incorniciare per il Team Frigerio Viaggi Jo.We SlopLine che ottiene 5 successi fra cui spicca il titolo tricolore conquistato da Filippo Beoni (al centro). Giorni entusiasmanti per la formazione amatoriale di Giussano presieduta da Giancarlo Frigerio. Prima il campionato italiano Open vinto da Beoni, poi il botta e risposta con le affermazioni di Paolo Cavalleri, Dino Gallinini, Gianluca Bosio e Mirco Merlo. "È stata una fortissima emozione condividere tutti questi trionfi, e in particolare la maglia tricolore che vale tantissimo - ha detto patron Frigerio -. Mi sento in dovere di fare i complimenti a tutti, vincitori e non, che stanno onorando i nostri colori con delle eccezionali perfomarce". Dunque, Beoni si è laureato campione italiano della categoria Gentleman1 nella gara svoltasi a Murello, nel Cuneese, dove al termine di 102 chilometri ha avuto la meglio nei confronti di Fabio Capra della Legnanese e Marco Silvestri della Lotus Fitness. Al sigillo tricolore-brianzolo hanno fatto de eco le impennate vincenti di Cavalleri e Gallinini a Fiesse nel Bresciano, e di Bosio e Merlo a Carbonara Scrivia in provincia di Alessandria nelle rispettive categorie. Patron Frigerio conclude così: "Non si poteva chiedere di più". Danilo Viganò