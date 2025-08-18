Team Hopplà pigliatutto: 12 vittorie. L’Iperfinish domina tra gli Allievi

La giornata di Ferragosto e quella di ieri hanno segnato l’inizio dei due mesi finali della stagione ciclistica in corso e confermato al tempo stesso quanto si era visto nei mesi precedenti. Questo il punto prima dello sprint finale con le quattro società regine tra l’altro tutte vincitrici di titoli regionali su strada.

ELITE-UNDER 23

La squadra fiorentina del Team Hopplà non ha avuto praticamente rivali tra le avversarie toscane conquistando 12 vittorie grazie all’eccellente velocista Manenti, ai due campioni toscani Lorello e Regnanti rispettivamente con tre e una vittoria. Due centri del siciliano Bruno e uno per Regnanti.

JUNIORES

Dominatrice in categoria il Team Vangi Calenzano attivamente impegnato in questo periodo anche nel definire la squadra per la prossima stagione nella quale presenterà anche una novità significativa non ancora ufficiale. La compagine diretta dal tecnico Matteo Berti ha conseguito 14 vittorie. Sgherri il plurivittorioso con tre, Scottoni e Meloni con due, Bolognesi, Cascione, Pavi Degl’Innocenti, Serangeli, Verdirame, Tarallo e Fabbri con una a testa, mentre il fiorentino di Campi Bisenzio Mattia Ballerini ha conseguito la maglia di campione regionale.

ALLIEVI

Anche nel giorno di Ferragosto la formazione fiorentina dell’Iperfinish ha voluto confermare la sua netta superiorità nella gara di Marginone con la quale la società cara agli sponsor Vierucci, Ragoni e Fabbri ha ripreso l’attività dopo un paio di settimane di riposo. Le vittorie ottenute sono 18 e molti aspettano il team alle prove importanti nel mese di settembre quando in Toscana a iniziare dalla Coppa Dino Diddi ad Agliana e fuori regione, sono in programma gare di prestigio. L’ultima vittoria siglata nel giorno di Ferragosto da Roggi che si è portato a quota quattro a una lunghezza da Agnini, mentre sono tre i successi del campione regionale Emanuele Favilli. Infine completano il ruolino con due centri a testa Spanio, Mori e Luci.

ESORDIENTI

Imbattibile la Coltano Grube con le sue 24 vittorie. Che fosse la più forte alla vigilia della stagione era noto a tutti, ma nessuno si sarebbe immaginato un numero così alto di successi sia con gli atleti del primo anno sia con quelli del secondo anno. Con la doppietta di Ferragosto a Marginone sono 24 le affermazioni conseguite con le dieci del Campione Toscano primo anno Diego Della Polla, le cinque di Maffei, Stefanini con quattro, Santini e Marini con due e Nesi Cupelli con una.