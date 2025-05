Team Paletti trionfa alla cronosquadre Papà Cervi a Gattatico

Grande prestazione del Team Paletti nella cronosquadre nazionale Papà Cervi a Gattatico con il terzetto formato da Riccardo Collina, Nicolò Fiumara e Marcello Pelloni (foto).

I tre rider diretti da Michele Paletti hanno percorso i 15 chilometri alla media di 44,890 chilometri orari precedendo il terzetto della Cotignolese (Ra) di 32", mentre sul terzo gradino del podio sono saliti i lombardi della Romanese ed i trentini del Montecorona. Per Fiumara quello di Gattatico è il secondo sigillo stagionale, mentre Collina e Pelloni hanno centrato il loro primo sigillo. Buona anche la prova del Team Paletti 2 composto da Boschetti,Marzari e Medici. Gli allievi del team Paletti in gran condizione saranno al via domani della classica dei colli bolognesi a Zola Predosa per proseguire la striscia vincente. A S,Martino di S,Prospero nella più longeva delle gare del calendario modenese il 68° G.P,Sportivi organizzata dalla Sozzigalli tra gli esordienti del 1° anno vittoria del veneto Giulio Chiusi su Bellagamba (Cotignolese) i migliori dei modenesi hanno concluso Valerio Ballantini (16°) e Leonardo Mai (18°), Tra quelli del 2° anno si è imposto Giovanni Busca (Mazzano) davanti a Thomas Urbinati (V,C,Cattolica) e terzo il modenese Filippo Taddei in casacca U.S,Calcara e poi per gialloblù lo spilambertese Elia Caselli (10°) ed Alessio Bonfiglioli(16°) e Francesco Giaconelli (17°) della Ciclistica Maranello.

Al Gran Premio di Francoforte il il finalese Giovanni Aleotti ha concluso in gruppo (33°) evitando cadute in vista del Giro d’Italia dove correrà con il n° 2 in quanto Roglic gran favorito avrà il n°1.

Andrea Giusti