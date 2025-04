Ciclismo: un'altra vittoria con Rajovic del Team Solution Tech

Montecatini Terme, 25 aprile 2025 - Dopo la caduta nella prima tappa che comunque non gli impedì di conquistare il secondo posto, il serbo Dusan Rajovic del Team Solution Tech-Vini Fantini, formazione Professional legata alla città di Montecatini Terme, ha conquistato brillantemente il successo nella seconda tappa della Belgrade-Banjaluka, da Obrenovac a Zvornik lunga 176 km.

Rajovic ha dimostrato tutto il suo valore con una volata impeccabile e grande abilità. Ha saputo conquistare un’ottima posizione nel finale, sfruttando al meglio il lavoro del gruppo e la sua capacità di muoversi negli ultimi metri, per poi lanciare uno sprint irresistibile che gli ha permesso di tagliare il traguardo a braccia alzate.

Grazie a questo successo Rajovic ha conquistato anche la leadership della classifica generale, confermandosi tra i protagonisti più attesi di questa manifestazione a tappe. Naturalmente grande soddisfazione in casa del sodalizio di adozione pistoiese per questa ennesima vittoria in una stagione iniziata con il piede felice, espressa dal general manager Serge Parsani e dallo staff tecnico che guida la compagine.