Team Vangi una vera armata juniores per la stagione

Calenzano (Firenze), 20 febbraio 2025 - Dopo la splendida stagione 2024 suggellata da 19 affermazioni alcune delle quali di grande spessore con un’attività di eccellente livello per gli impegni assolti, il Team Vangi di Calenzano si presenta al via della nuova stagione juniores con rinnovate e maggiori ambizioni in virtù dei risultati raggiunti lo scorso anno. Un compito non facile ma il vertice della società con i presidenti Fabrizio Vangi e Andrea Campagnaro è fiducioso e convinto nella forza collettiva della squadra. Una vera e propria armata quella del Team Vangi in quanto sono 18 i corridori per l’imminente stagione (apertura a Calenzano domenica 9 marzo) con caratteristiche e doti per essere protagonisti su ogni tipo di percorso. Sarà una stagione a grandi livelli per il sodalizio tosco-laziale con stimolanti confronti con le altre formazioni juniores nazionali ritenute più forti. Fiducia e sicurezza traspare anche nelle parole dello staff tecnico che comprende i direttori sportivi Matteo Berti (che vanta esperienza e capacità), Rolando Ricciardi, Fabrizio Cecchini, Alessio Acco, Giancarlo Simonini; preparatore tecnico Fabio Camerin, meccanico Gianni Tartaglia. Oltre al Team Vangi le altre sigle che completano la denominazione della società fiorentina che accompagnano l’attività della squadra, sono Pirata, Cosmotell e Sama Ricambi.

LA SQUADRA: Mattia Ballerini, Matteo Capodarca, Raffaele Cascione, Fabio Valerio, Filippo Bolognesi, Diego Buti, Giacomo Sgherri, Nicolò Tomassini, Marco Petrolati, Andrea Tarallo, Mirko Sgherri, Andrea Meloni, Luca Nicoloso, Giulio Pavi Degl’Innocenti, Matteo Verdirame, Giacomo Serangeli, Pietro Scottoni, Luca Fabbri.