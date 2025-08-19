Team Vangi, vittorie a quota 15. La stagione d’oro degli juniores

Sale a 15 vittorie il bilancio della stagione del Team Vangi Calenzano nella categoria juniores grazie al trionfo che la formazione diretta da Matteo Berti ha realizzato a San Benedetto da Norcia. Cinque gli atleti della squadra fiorentina nei primi dieci con terza affermazione stagionale per Andrea Meloni che nel finale di corsa aiutato dai compagni di squadra ha staccato tutti e si è presentato da solo sul traguardo accolto dagli sportivi presenti. Con un ritardo di circa un minuto ci ha pensato il suo compagno di squadra Filippo Bolognesi a conquistare il secondo gradino del podio, mentre Matteo Verdirame ha concluso in quinta posizione. La prova collettiva esemplare del Team Vangi per la gioia del suo appassionato presidente Fabrizio Vangi completata dal settimo posto ottenuto da Luca Nicoloso e dall’ottavo di Nicolò Tomassini. E’ questa la conferma che la squadra protagonista dall’inizio della stagione mantiene ancora un’ottima condizione in vista dei due mesi finali con appuntamento importanti in arrivo specie nel mese di settembre.

Le 15 vittorie conquistate ed i tanti piazzamenti ottenuti permettono al Team Vangi di essere sul podio in campo nazionale, mentre i dirigenti di Calenzano sono attivamente al lavoro da tempo per allestire la squadra per il prossimo anno.

Antonio Mannori