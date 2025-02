Terza tappa del circuito Uisp "Corri in Provincia». Basile imprendibile anche nel "Molino»

Uno scatenato Roberto Basile vince il "Trofeo Molino a Vento", gara di ciclismo amatoriale valida anche come terza tappa del "Corri in Provincia Uisp" di ciclismo su strada, disputata a Ribolla. Nonostante la forte perturbazione del giorno precedente, al via si sono presentati una cinquantina di atleti, degli 80 che si erano iscritti. Percorso di oltre 70 chilometri, solitamente facile ma reso difficile dalla strada bagnata che ha messo a dura prova i partecipanti.

La vittoria è andata al "gioiellino" del Marathon Bike: quando c’è agonismo Basile è sempre presente con risultati a volte sorprendenti, come questa sua vittoria. Sorprende come è maturata visto che in settimana è uscito mal concio da un automobilista distratto che lo ha mandato dritto al Pronto soccorso di Siena. Un ginocchio gonfio, bici quasi da buttare via, e rimessa in sesto dal sua amico meccanico Paolo Bechi in pochissime ore. Tutto questo a sette giorni dalla splendida vittoria di Ribolla. Roberto Basile, è originario di Ceglie Messapica, in provincia di Brindisi, e residente a Siena dove lavora.

Dall’incidente alla vittoria a braccia alzate sul traguardo posto a un chilometro da Montemassi, il passo è stato breve. A gioire con lui tutta la squadra grossetana capitanata da Adriano Nocciolini, con compagni determinati per la vittoria, come Michele Nelli, Raffaele Caselli, Francesco Muscio, Filippo Scelfo, Michele Trillocco e Florenzo Zuzolo. Basile è diventato ormai famoso per la sua condotta di gara sbaraglina con attacchi che a volte sembrano fine a se stessi, ma che spesso, oltre che a dare spettacolo, portano a risultati eccezionali. La volata di gruppo ha visto imporsi Federico Colonna.

Questi i vincitori di categoria. Filippo Scalfo, Federico Fruscini, Vincenzo Borzi, Andrea Beconcini, Federico Colonna, Giulio Marchiò, Maurizio Innocenti e tra le donne Federica Baldassatici.