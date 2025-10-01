Titolo italiano nella categoria ’w2’. Rachele Chisci è tricolore. Vittoria nella medio fondo

Grosseto e la Maremma hanno una nuova campionessa italiana di ciclismo. Rachele Chisci è infatti la nuova campionessa italiana di medio fondo di ciclismo nella categoria W2. Il campionato prevedeva un percorso a cui hanno preso parte cinquecento iscritti per una gara che ha preso il via da Tivoli con arrivo a San Polo dei Cavalieri per una lunghezza di 105 chilometri, con 1840 metri di dislivello positivo ricavato all’interno del Parco dei Monti Lucretili.

Dopo un breve tratto di 5 chilometri in discesa e pianura per uscire da Tivoli la gara ha visto una prima salita di oltre due chilometri, per proseguire poi con un vallonato di dieci chilometri molto veloce che conduceva i ciclisti alla prima vera salita di sei chilometri. Ed è proprio qui che è iniziata la selezione dei partecipanti. A seguire una discesa tecnica di dieci chilometri che terminava al quarantesimo chilometro dove poi iniziava ancora una salita di 30 chilometri al tre-quattro per cento fisso.

Terminato questo tratto iniziavano venti chilometri di discesa veloce e tecnica e otto di pianura che portavano all’ultima salita di circa sei chilometri al sette per cento medio con il tratto iniziale con punte al 12/13 per cento. L’arrivo era posizionato al termine dell’ultima salita. Rachele Chisci ha tagliato il traguardo ottenendo la maglia tricolore con il tempo di tre ore e tredici minuti. Tiziano Lori compagno di Rachele Chisci e suo allenatore ha seguito l’atleta della "Mbm Nati in Maremma" nel corso della gara.