Ciclismo, uno straordinario Tommaso Dati vince a San Giovanni Valdarno

San Giovanni Valdarno, 27 maggio 2025 – Un meraviglioso Tommaso Dati si è presentato da solo sul traguardo del Trofeo Città di San Giovanni Valdarno, situato nel centro storico della città valdarnese di fronte allo splendido Palazzo d’Arnolfo. A sette chilometri dall’arrivo nel tratto più duro della salita di Vacchereccia, si è liberato dei tre compagni di fuga autori come lui di una splendida prestazione (Regnanti, Fede e Parravano) che gli ha visti in fuga per 137 chilometri. Per 70 chilometri facevano parte del sestetto protagonista indiscusso della gara anche Rigatti (primo qui nel 2024) e Piccini, a ricordare un tentativo partito da lontano come siamo abituati a vedere nelle ultime gare. Accordo perfetto e gruppo che non è riuscito ad annullare il tentativo di fuga, frazionandosi sempre più e la corsa l’hanno concluso in 40. Per il brillante portacolori della Biesse Carrera Premac guidato da Marco Milesi, il successo in Valdarno è il quarto stagionale il terzo in 9 giorni in un mese di maggio fantastico. Il primo fu firmato sempre in provincia di Arezzo nel Memorial Daniele Tortoli, poi il Memorial Maurizio Bresci a Galciana di Prato, quindi domenica la seconda gara della Due Giorni marchigiana a Castelfidardo ed infine questa di oggi. Una pedalata sempre possente, intelligente, forte su ogni terreno il versiliese Dati vuol passare professionista a fine stagione e di questo passo il salto di categoria lo meriterebbe ampiamente. Grande prova anche di Fede che ha vinto la volata dei tre inseguitori del vincitore, così come quella del valdarnese Regnanti che correva sulle strade di casa, nonostante anche una caduta in discesa. Il campione toscano élite ha ripreso subito la marcia, è rientrato e fino all’ultimo è stato un protagonista ammirato. Infine Parravano reduce dalla vittoria di sabato scorso a Castelfidardo, magari meno brillante in salita di altre volte, ma un atleta al pari degli altri che merita di stare vicino ai tre del podio. A questa ottava edizione della gara per la prima volta a carattere nazionale hanno preso il via 139 atleti di 26 squadre e qui dobbiamo segnalare le troppe defezioni in quanto gli iscritti erano 184. Il via è stato dato dalla sindaca di San Giovanni Valdarno Valentina Vadi e da Mauro Cuccoli presidente di un Comitato Organizzatore appassionato ed impegnato in maniera encomiabile per la migliore riuscita della gara organizzata dalla Polisport 2000 di Mercatale Valdarno presieduta da Fabrizio Carnasciali che assieme a Enzo Amantini ha costituito la coppia della direzione di gara. Un avvio velocissimo, quindi la fuga decisiva al chilometro 37 di Regnanti, Fede, Dati, Parravano, Rigatti e Piccini. Dopo alcune decine di chilometri con il gruppo a un minuto e venti, mollavano gli ultimi due mentre il quartetto restava unito e compatto fino a 7 km dal traguardo quando l’azione dirompente di Dati metteva in ginocchio gli altri e lanciava il versiliese verso il poker stagionale, accolta all’arrivo da scroscianti e meritatissimi applausi che vanno di diritto anche ai tre inseguitori.

ORDINE DI ARRIVO: 1)Tommaso Dati (Biesse Carrera Premac) km 174, in 4h14’44”, media km 40,984; 2)Gabriel Fede (Beltrami TSA Tre Colli) a 45”; 3)Matteo Regnanti (Team Hopplà); 4)Francesco Parravano (MG Kvis Costruzioni e Ambiente) a 48”; 5)Marco Manenti (Team Hopplà) a 2’05”; 6)Lapo Matteo Bozicevich (MG Kvis Costruzioni e Ambiente); 7)Valerii Shtin (Area Zero Caffè Mokambo); 8)George Wood (Zappi Racing Team); 9)Federico Iacomoni (Biesse Carrera Premac); 10)Lorenzo Boschi (Gragnano Sporting Club).