Tommaso Dati trionfa al Memorial Maurizio Bresci a Galciana

La gioia del vincitore, il versiliese Tommaso Dati, che corre per una squadra lombarda, la Biesse Carrera, esplode nel momento in cui, con 15 metri di vantaggio, taglia il traguardo di Galciana. Rapido dietro fronte ed eccolo pronto ad indossare la speciale maglia riservata al vincitore del Memorial Maurizio Bresci-Piccola Liegi al termine della bella gara pratese. "Quando abbiamo iniziato la fuga mancavano 80 chilometri, non pensavo che avesse successo. In questo senso ringrazio anche gli altri due protagonisti che hanno dato pieno apporto al tentativo. In volata stavo bene e ho vinto, credo, con sicurezza". Bis stagionale dopo quella in Valdarno del 4 maggio. "Tenevo a questa corsa la condizione atletica è ottima e guardo con fiducia ai prossimi obiettivi". C’è anche quello di passare professionista? "Chi non lo vuole, è il traguardo al quale aspiro, vedremo alla fine del 2025 se arriva la buona notizia". L’inglese Harding ha vinto il Gp della montagna. "Un percorso impegnativo, che mi è piaciuto. In volata non potevo dare di più, ma sono contento di aver vinto la classifica del gran premio della montagna ed indossato la speciale maglia che era in palio". Al terzo posto l’altro protagonista della gara, Carrò. "Nel finale mi sono staccato, era stanco per la fuga ed in salita ho mollato. Ha cercato di conservare il terzo posto che mi dà fiducia per il futuro, quanto alla gara è stata impegnativa come volevano le previsioni".

Il bilancio della quinta edizione della gara pratese lo fanno Fabio Dabizzi e l’ex campione di ciclismo Leonardo Giordani che assieme a Masoni, Bigazzi e collaboratori hanno lavorato a fondo per ricordare il loro carissimo amico Maurizio Bresci. "Siamo soddisfatti della partecipazione con quasi 150 corridori e dei risultati che ha dato il percorso – afferma Dabizzi -. Noi ogni anno siamo abituati a cambiare tracciato, questa volta riproponendo dopo tantissimi anni la salita di Artimino. Non è successo nulla, soddisfatti i corridori e dunque grazie a tutti gli sportivi di Galciana e gli sponsor. Credo che lassù Maurizio sia rimasto soddisfatto, e quindi pensiamo al prossimo anno, qualche novità ci sarà". Giordani aggiunge: "Anche il nuovo arrivo su via Lastruccia ha dato buoni risultati, voglio ringraziare tutti gli addetti ai lavori in corsa, la polizia municipale del Comune di Prato, chi ha diretto la corsa che finalmente alla fine è stata vinta da un atleta della Toscana al quinto tentativo".

Antonio Mannori