Tommaso Dati trionfa al Trofeo Città di San Giovanni Valdarno

Un meraviglioso Tommaso Dati sulle strade del Valdarno si è presentato da solo sul traguardo del Trofeo Città di San Giovanni Valdarno. A sette chilometri dall’arrivo nel tratto più duro della salita di Vacchereccia, si è liberato dei tre compagni di fuga autori come lui di una splendida prestazione (Regnanti, Fede e Parravano) che gli ha visti in fuga per 137 chilometri. Per 70 chilometri facevano parte del sestetto protagonista indiscusso della gara anche Rigatti (primo qui nel 2024) e Piccini, a ricordare un tentativo partito da lontano come siamo abituati a vedere nelle ultime gare. Accordo perfetto e gruppo che non è riuscito ad annullare il tentativo di fuga, frazionandosi sempre più tanto che la corsa l’hanno concluso in 40. Bella la prestazione del valdarnese Matteo Regnanti del Team Hopplà che correva sulle strade di casa, nonostante una caduta in discesa. Il campione toscano élite ha ripreso subito la marcia, è rientrato e fino all’ultimo è stato un protagonista ammirato e applaudito. Ordine di arrivo: 1) Tommaso Dati (Biesse Carrera Premac) km 174, in 4h14’44", media km 40,984; 2) Gabriel Fede (Beltrami TSA Tre Colli) a 45"; 3) Matteo Regnanti (Team Hopplà); 4) Francesco Parravano (MG Kvis Costruzioni e Ambiente) a 48"; 5) Marco Manenti (Team Hopplà) a 2’05"; 6) Bozicevich; 7) Shtin; 8) Wood; 9) Iacomoni; 10) Boschi.

Antonio Mannori