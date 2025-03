Torna la ’Coppi e Bartali’. Tappa in città e provincia. Il via martedì 25 marzo

La data della Settimana Coppi e Bartali si avvicina, tornando a Ferrara dopo tantissimi anni con una tappa che parte dal capoluogo per arrivare a Bondeno. Era infatti il 2001 quando nella prima tappa, su viale Cavour, all’ombra del Castello, in una volata imperiosa vinse Ivan Quaranta in una bella giornata baciata dal sole e dal pubblico di quell’ormai lontano 27 marzo. Oggi, dopo oltre due decenni, la Settimana Coppi e Bartali torna in terra ferrarese. Ancora una volta sarà la tappa che aprirà la 5 giorni a tappe, il 25 marzo, organizzata dal Gs Emilia.

Lunedì 24 marzo la carovana arriverà in città per il rito delle operazioni preliminari al palazzo dello sport e inizierà a riempire la città con mezzi e corridori. Martedì 25 marzo sarà puro spettacolo. La zona della partenza sarà in Piazza Castello e il bel rito del foglio firma inizierà alle 10.40 con la sfilata dei corridori che arriveranno da Piazza Travaglio. Alle 11.45 sarà dato il via e agganciati i look ai pedali i ciclisti si sposteranno in via Pomposa per il via ufficiale alle 11.50.

Da qui toccheranno Villanova, Viconovo, Fossalta, Baura, transiteranno alle 12.31 sull’unico gran premio della giornata fissato sul ponte Po di Volano, ripercorreranno la strada da Villanova a Baura e via verso Ruina, Fossa d’Albero, Malborghetto, Ferrara (13.39)con via Bacchelli, via Catena e Viale Po verso Vigarano Pieve e Bondeno alle 14.07. Qui inizieranno i due giri di un circuito che comprende via Provinciale, Scortichino, Gavello, Pilastri, Burana e il passaggio sotto il traguardo fissato in via XX Settembre sotto il quale passeranno alle 14.50 e poi alle 15.33 per lo sprint finale.

I bus delle squadre, invece, saranno posizionati al parcheggio del campo sportivo. Si tratta di una tappa da 174.5 km che saprà far battere i cuori al ritmo dei pedali dei corridori, perché l’emozione che regala è sempre quella di un tempo.

Laura Guerra