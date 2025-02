Torna la "Ricordando Marco Pantani"

Ormai è diventata una classica, appuntamento doc per tutti i cicloamatori. Sabato 15 febbraio si svolgerà la ventesima edizione della gara ciclistica amatoriale "Ricordando Marco Pantani", ("Il Pirata", scomparso il 14 febbraio 2004) – evento organizzato dal Pedale Lucchese Poli, con il patrocinio del "Coni", della Federazione ciclistica italiana e del Comune di Lucca – che ogni anno rende omaggio al grande campione romagnolo, vincitore di Giro e Tour nel 1998, icona di determinazione e passione nel mondo del ciclismo, uno dei più forti scalatori di tutti i tempi.

La partenza ufficiale della corsa è fissata alle ore 14 dall’hotel "Napoleon", in città, preceduta da un tratto turistico, con ritrovo alla pizzeria "One Penny" in viale Luporini, a S.Anna. Il percorso, lungo 62 chilometri, attraverserà diverse località della provincia, tra cui San Lorenzo a Vaccoli, Massa Pisana, Guamo, Carraia, Porcari, Marlia, San Quirico di Moriano, Sant’Alessio, Maggiano, prima di affrontare la salita conclusiva che porterà all’arrivo, posto, come di consueto, a Chiatri Puccini, nei pressi del ristorante "Prato Verde", previsto intorno alle ore 15,30.

I partecipanti saranno suddivisi in diverse categorie, in base all’età e al genere, dai più giovani fino ai ciclisti delle fasce master. I primi cinque classificati di ogni categoria verranno premiati, sottolineando il valore sportivo della competizione. Dal 2005 questa gara rappresenta un appuntamento fisso per il ciclismo amatoriale, con un albo d’oro ricco di nomi di rilievo che si sono sfidati su percorsi sempre diversi: da San Lorenzo di Brancoli a Coreglia Antelminelli, fino all’attuale arrivo a Chiatri Puccini. E’ una corsa molto ambita e che, nel passato, ha visto trionfare tre volte a testa Andrea Beconcini e Fausto Baglini, sia pure in percorsi diversi, ma sempre con arrivo in salita. Fausto Baglini si impose a Fiano, Coreglia e a Chiatri Puccini; quest’ ultima affermazione, nel 2015, all’ età di 43 anni, risultando ancora oggi il vincitore più anziano. In quell’ edizione ebbe la meglio, rispettivamente, su Vincenzo Pisani e Davide Lombardi.

Una manifestazione che mette in evidenza i valori dello sport, della passione per le due ruote a pedali da parte di tutti coloro che prendono il via. Gara interessante anche dal punto di vista tecnico.

