Tour of the Alps: Luca Covili brilla, Giulio Ciccone vince la prima tappa

Bella prestazione nella prima tappa del Tour of the Alps del pavullese Luca Covili ed a Calenzano (Fi) si è fermato ai piedi del podio l’allievo Nicolò Fiumara il giorno di Pasquetta con le gare delle mattina già in corso prima del blocco delle attività sportive per la morte di Papa Franceso. La prima frazione del Tour of the Alps tutta in territorio trentino ha visto il successo di uno dei favoriti Giulio Ciccone con il portacolori del Team VF Group Bardiani al rientro alle gare dopo lo stage in altura che è giunto con il gruppo dei migliori cogliendo un buon 14° posto ed oggi nella seconda tappa da Mezzolombardo a Vitipeno di 178 chilometri con diversi GPM tra cui il Montepietro a quota 1386 mt che sicuramente darà un ulteriore scrematura potrà migliorare la sua classifica generale.

A Calenzano nella 77^ Coppa omonima si è imposto Mattia Moretti (Gabetti) che si era involato assieme a Mori e Spanio (iperfinish) con Nicolò Fiumara (Team Paletti) riuscito dal gruppo in solitaria è riuscito a raggiungerli solo nel finale cogliendo comunque un buon quarto posto. A Montevarchi nella mattina di ieri hanno gareggiato gli esordienti con vittoria del romagnolo Omar Bellini con il modenese Alessio Bonfiglioli (Ciclistica Maranello) in gruppo.