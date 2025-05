Tragedia alla gara Juniores: incidente mortale alla motostaffetta e vittoria di Andrea Mori

L’ultima giornata ciclistica ,funestata dall’incidente mortale alla motostaffetta Piero Pratesi del Gruppo Motociclisti Pistoiesi durante la gara Juniores di Stabbia, ha fatto registrare l’ottava vittoria stagionale della Iperfinish di Fucecchio con il livornese di Donoratico Andrea Mori, al suo primo centro stagionale. Lo ha conquistato con un allungo di forza sul rettilineo in salita al termine della gara aretina a Le Poggiola, giunta alla sua quarantaduesimo edizione e con oltre duecentocinquanta iscritti ai nastri di partenza. Mori è alla sua prima stagione nella categoria Allievi e nel 2024 fu tra i più brillanti Esordienti toscani del secondo anno. La formazione di Fucecchio ha completato la vittoria con il quinto posto dell’altro livornese Emanuele Favilli, mentre Marco Spanio, recente vincitore a Calenzano, è giunto decimo.

Per il Team Hopplà invece una giornata con un paio di piazzamenti nella Top ten al termine del Memorial Daniele Tortoli, andato in scena sempre in provincia di Arezzo e vinto dal versiliese Tommaso Dati della Biesse Carrera. Il catanese Alfio Andrea Bruno è giunto sesto, mentre il neocampione toscano Élite Matteo Regnanti è terminato ottavo. Adesso la squadra diretta da Stefano Roncalli sarà impegnata nel prossimo fine settimana in due gare toscane di prestigio. Sabato 10 maggio a Marcialla nel settantunesimo Trofeo Giacomo Matteotti, mentre domenica prenderà parte al trentaseiesimo Gran Premio Industrie del Marmo, gara internazionale con partenza ed arrivo a Marina di Carrara.

Antonio Mannori