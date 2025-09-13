Transita domani in Val d’Enza il Giro d’Italia d’epoca. Nostalgia su due ruote. Arriva la ’Polverosa’

Una domenica trascorsa tra sport, nostalgia e territorio, vissuta come ai tempi di Coppi e Bartali, con ambasciatori del ciclismo di ieri, oggi e domani. Un appuntamento per cui l’organizzazione annuncia la presenza di Gianbattista Baronchelli, dell’atleta paralimpico Andrea Devicenzi, Adriano Maolori, Peter Mucknhuber e Maurizio Vandelli. E’ atteso per domani il transito a Montecchio della Polverosa, iniziativa ciclostorica che fa parte del Giro d’Italia d’epoca, valida come tappa emiliana della manifestazione. La frazione, denominata Polverosa per dare il senso della dimensione più avventurosa del pedale, quando si correva su strade non asfaltate, bianche, toccherà la Val d’Enza tra le 9 e le 9,45 con provenienza da Monticelli Terme (Parma). Si prevede la partecipazione di 200 appassionati con abbigliamento vintage e bici che vanno dai primi del ‘900 a metà degli anni ‘80, per un serpentone di colori, storie e marchi che hanno scandito la storia del pedale. Al seguito anche ammiraglie retrò. I partecipanti al percorso più impegnativo oltrepasseranno il torrente per transitare dal Parco Enza, strada Barilla, via Menotti, via Marconi, via Garibaldi e fare sosta in piazza Repubblica. Poi passaggio da via Borghi, via Prampolini, sbocco in via Curiel, transito sul ponte della Provinciale in direzione Montechiarugolo. Dopo di che, ad attendere i ciclisti vintage ci sono altri 70 chilometri, di cui buona parte disegnati sulle colline. Come alternativa, viene anche proposto un tracciato meno impegnativo, di 30 chilometri, prevalentemente pianeggiante, pensato tra la campagna e la via Emilia. Arrivo per tutti a Pilastrello, nel Parmense.

Ci saranno i Ciclisti Polverosi di Reggio, che pedaleranno con bici d’antan realizzate dagli artigiani di casa nostra, tra cui Cavazzoni, Corradini, Luciano, Marastoni, Rauler. E grazie alle maglie sarà possibile ridisegnare la mappa locale del ciclismo, in cui rivivono team professionistici, dilettantistici e cicloturistici che hanno scritto belle pagine sportive, come Ariostea, Ciclistica Reggiana, Masonese, Orlandini, Smeg, Termolan e Vibor.

