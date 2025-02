Trentuno team e 183 corridori. E’ il giorno della Firenze-Empoli. Pronostico più incerto che mai

L’anno scorso la ruota vincente della Firenze-Empoli sul rettilineo di via Carraia fu quella di Alessio Menghini della General Store, con una volata di forza su di un ristretto plotoncino. Il pronostico anche in questa 38esima edizione è apertissimo ed incerto, e diversi sono coloro che aspirano a vincere la classica di apertura toscana nel nome e nel ricordo indimenticabile di Renzo Maltinti.

Gli iscritti. In gara 183 corridori di 31 formazioni con due team stranieri l’U.C. Monaco e la Zappi Racing, in un confronto dove ci sono atleti già avanti con la preparazione ed altri non ancora al meglio. La sfida di oggi, sabato 22 febbraio, organizzata dalla Maltinti Banca Cambiano con la Commissione Sport Ciclismo del Comune di Empoli, si rinnova sul classico percorso di 149 km, con ritrovo e partenza dal magnifico scenario di Piazzale Michelangelo alle 11,45 (via ufficiale a mezzogiorno da Galluzzo) per raggiungere via Carraia a Empoli dopo 41 km e mezzo. Qui inizia il primo dei cinque giri di 17 km con le salite di Monteboro e Monterappoli, cui farà seguito il giro finale di 23 km che comprende anche la breve ma arcigna salita La Casetta a 4 km dall’arrivo previsto poco dopo le 15,30.

I principali corridori. Tra i toscani gli atleti locali Crescioli e Innocenti, Cipollini, Dati (terzo nel 2024), Bozicevich, Butteroni, Viviani, Cataldo, Regnanti, Lorello, Carrò, Cozzani, Bambagioni. Fra gli stranieri gli inglesi Granger, Kingston e il ceco Novak, mentre il gruppo di altri potenziali protagonisti comprende Oioli, Bracalente, Chesini, Ansaloni, Baseggio (2° lo scorso anno), Guzzo, Bonaldo, Parravano, Cordioli, Meccia, Cantoni, Mosca, Montanari.

Antonio Mannori