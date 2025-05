Trionfo del Team Hopplà a Terranuova Bracciolini: Manenti e Bruno dominano

Sono state le strade del Valdarno a Penna di Terranuova Bracciolini nel pomeriggio del Primo Maggio, il teatro dell’ultimo trionfo del Team Hopplà con l’arrivo in parata e senza fare la volata, del bergamasco Marco Manenti (al terzo successo stagionale) e di Alfio Andrea Bruno mentre a mezzo minuto di ritardo in quarta e quinta posizione sono arrivati il valdarnese Matteo Regnanti e Riccardo Lorello (nella foto), che hanno indossato le maglie di campioni toscani 2025 per la categoria élite e per quella under 23. Nella Top ten anche Gialli e Salomone, e così dopo il traguardo è stata festa grande con il patron della squadra Claudio Lastrucci e l’intero staff. Un’altra schiacciante dimostrazione di superiorità da parte del team, che ha comandato la corsa con assoluta sicurezza e disinvoltura, ottenendo la settima vittoria e che sarà impegnato domani a Montalto di Pergine Valdarno nel Memorial Daniele Tortoli.

Non è da meno quanto a dimensioni dei successi, la squadra allievi della Iperfinish di Fucecchio che può contare su sette affermazioni a Calenzano, dove ha vinto per distacco il pratese Marco Spanio, dopo i due secondi posti e il terzo ottenuti in precedenza. Poi posti d’onore per Edoardo Agnini e Lorenzo Luci a 18’’ dal vincitore, quindi sesta e settimo hanno chiuso Tommaso Roggi, recente vincitore a Greve in Chianti e Laerte Scappini.

Antonio Mannori