Trionfo di Andrea Corno e Samuele Matteini alla Tre Sere di Busto Garolfo

Si è chiusa col trionfo di Andrea Corno e Samuele Matteini la 41esima edizione della “Tre Sere di Busto Garolfo“, manifestazione ciclistica su pista riservata ai giovani. La coppia dell’Unione Sportiva Biassono ha dominato la gara degli allievi (15-16 anni). Corno e Matteini hanno conquistato la prima posizione con 57 punti anticipando gli altri brianzoli Simone Marconi e Marco Gregori e del Velo Club Sovico-Pool Cantù che chiudono a quota 50. Completano il podio Umberto Vaselli e Samuel Minardi (Madignanese) con 38.

In campo femminile secondo posto per Giulia Lombardi con le allieve: la ragazza della SC Cesano Maderno conclude con il medesino punteggio (23) della bresciana Emma Cocca la quale in virtù del miglior piazzamento finale si aggiudica la prova. Per il Cesano anche la quarta piazza di Martina De Vecchi e la quinta di Emma Colombo: sesta Greta Bordin del GS Cicli Fiorin. Quest’ultima formazione sfiora la vittoria tra le esordienti dove Camilla Isorni ottiene il secondo posto alle spalle di Maira Geroli della SC Busto Garolfo): quinta Greta Lupo. Infine tra gli esordienti maschi di secondo anno terzo posto per Andrea Pierobon (Fiorin) dietro al vincitore Luca Vitale (Equipe Corbettese) e Fabio Di Leo della locale società.

Dan.Vig.