Tris della Ciclistica Pistoiese. Under 23, Elite e Juniores

La Ciclistica Pistoiese, fondata nel 1930, triplica le proprie formazioni per la stagione 2024. Il dirigente Andrea Panconi, oltre alla squadra Under 23 che ha debuttato nella Firenze-Empoli, prevede quella mista con Elite e under 23 e quella juniores. La prima è denominata G.S. Borgonuovo dopo l’accordo di collaborazione con la società pratese, la seconda compagine e quella juniores sono denominate U.C. Pistoiese-Arcadia Calcestruzzi. In totale il gruppo pistoiese è forte di 25 corridori ed il programma della società sarà intenso con la partecipazione alle gare dei due calendari toscani ma anche con qualche trasferta fuori regione. Nelle squadre ci sono atleti sicuramente interessanti che hanno avuto modo già di mettersi in evidenza sia tra i dilettanti che tra gli juniores, e per questo c’è fiducia nei tre tecnici, l’ucraino Volodymir Bileka, già ottimo corridore che da anni risiede in Toscana, in Marco Fulfini e Fausto Dainelli, con quest’ultimo che si occupa dalla formazione juniores che debutterà in provincia di Pistoia domenica prossima 3 marzo, nel Trofeo Giuliano Baronti a Cerbaia di Lamporecchio, classica nazionale con partenza alle ore 14 e quasi 200 iscritti. Un gruppo quello pistoiese che possiamo anche definire "internazionale" tenuto conto della presenza del norvegese Oliver Auckland, dell’americano Sean Strachan, dello spagnolo Yonathan Uri e del colombiano David Camargo, che faceva già parte della squadra anche l’anno scorso, e che seppe mettersi in evidenza in alcune gare. Questo l’organico completo per la stagione in corso.

Antonio Mannori