Trittico d’apertura Marche di ciclismo. Le maglie di leader a Soldi e a Zannoni

Italo Soldi e Maurizio Zannoni indossano le maglie di leader del Trittico d’Apertura Marche - Abruzzo, grazie alle autorevoli prestazioni nel Trofeo Valleverde, alla diciassettesima edizione sull’asfalto di Piediripa. Assieme al gentleman del Team Giuliodori – Appignano e al supergentleman della Maplast - Potenza Picena, il terzo leader di fascia a vestire l’arancionerobianco è il veterano Bruno Martelli (Ex What Cycling Team - Montesilvano). Due sono le corse del rivisitato programma open sull’anello scorrevole di 2.400 metri (20 e 22 giri) della zona industriale, per l’organizzazione della Nuova Sibillini presieduta da Enzo Giustozzi ed il coordinamento dell’Acsi Macerata gestita da Maurizio Giustozzi. Master – amatori al doppio sprint. A r Domenica il Trittico approda a Civitanova (zona industriale). Domenica 16 febbraio, chiusura a Fermo.

Classifiche Assolute

Prima Corsa: 1.Italo Soldi (Team Giuliodori – Appignano, Gentlemen B 1ª Serie); 2.Gabriel Scortichini (FD Steel – Porto Recanati, Gentlemen A 1ª Serie); 3.AlessandroCarini (FD Steel – Porto Recanati, Gentleman A 2^ Serie); 4.Massimo Pizzichini; 5.Federico Vimini; 6.Devis Cinni; 7.Marcello Cesari; 8.Alessandro Alessandrini; 9.Andrea Baldassari; 10.Cristian Antinori; 11.Zannoni; 12.Bonvini; 13.Capriotti; 14.Bellucci; 15.Maronari.

Seconda Corsa: 1.Bruno Martelli (EX What Cycling Team, Veterani A 1^ Serie); 2.Lorenzo Sbaffi (Team Giuliodori – Appignano, Seniores B 1^ Serie); 3.Leoluca Sereni (U.C. Petrignano, Seniores A 1^ Serie); 4.Paride Sereni; 5.Francesco Pirro; 6.Riccardo Fioretti; 7.Paolo Farinelli; 8.Andrea Tudico; 9.Loris Pettinella; 10.Davide Gelsomini; 11.Ghilardi; 12.Buratti; 13.Moresco; 14.D’Ambrosio; 15.Calagreti.

Umberto Martinelli