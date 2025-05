Trittico Milleluci: Trionfi per Righi e Colonna nella prima prova a Casalguidi

Nella mattinata del 1° maggio si è svolta a Casalguidi sul circuito della zona del Redolone la prima prova del Trittico Milleluci per amatori, organizzata dalla Pol. Milleluci.

Due le gare con successi assoluti di Francesco Righi della Baglini di Vecchiano nella prima gara e di Yuri Colonna (Team Stefan) nella seconda corsa. Cinquanta i partenti della prima corsa, e conclusione in volata con il successo del Master 5 Righi su Leonardo Gonfiantini (New MT Bike Team) primo della categoria M6, e Stefano Olobardi (Ped. Pietrasantino) che si è imposto nella M7, mentre nei Master 8 ha prevalso Alessandro Lenzi Alessandro (New MT Bike Team). Fra le donne prima la campionessa italiana Valentina Pierotti (Angolo del Pirata Moto Guzzi Prato).

La seconda gara ha visto il successo sempre in volata del pistoiese Yuri Colonna (Team Stefan) che corre tra gli EliteSport, che ha superato il versiliese Giancarlo Bertellotti (Ped. Pietrasantino) primo nei Master 4 e Michele Massa (Vitam-In Cmf). Gli altri vincitori di categoria Diego Giuntoli (Falaschi) nei Master 3, Lorenzo Lupori (Quarrata Bike) nei Master 2 e Andrea Marzilli (Agliana Ciclismo) nei Master 1. Domenica 4 maggio la seconda prova del Trittico Milleluci.

Antonio Mannori