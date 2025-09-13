Trofeo Città di Lucca, l’Uc Lucchese non ci sta e protesta

Lucca, 13 settembre 2025 - Domenica 21 settembre si corre il 54° Trofeo Città di Lucca, gara nazionale per élite e under 23. Gli iscritti fino a qualche settimana fa erano 198 con tanto di bollettino di ingaggio, ma successivamente sei squadre hanno ritirato le iscrizioni ed oggi gli iscritti sul Fattore K sono 143. La società organizzatrice, l’U.C. Lucchese 1948 non ci sta ed ha subito protestato con la Struttura Tecnica Nazionale che ha rimesso a quanto afferma la società tutto al Giudice Sportivo Nazionale.

Questa la dichiarazione del direttore organizzativo della corsa di Lucca Gianfranco Battaglia. “Ho sollevato il caso alla Federazione e sono curioso di vedere che provvedimenti prenderà il Giudice Sportivo. Gli iscritti alla gara erano 198 con regolare bollettino di ingaggio e inseriti nel Fattore K. Ebbene 6 società – prosegue Battaglia - hanno ritirato l’iscrizione per andare a correre da altre parti. Una questione di principio, il bollettino di ingaggio è stato istituito dalla Federazione ed è un contratto fra la società organizzatrice e le società partecipanti e gli iscritti inseriti nel fattore K. Un mese prima ritiri tacitamente l’iscrizione per andare a fare il Giro di Romagna o altra corsa. In poche parole, ho rimesso tutta la documentazione al Settore Strada che ha inoltrato al Giudice Sportivo. La Federazione deve fare una norma che tuteli le società organizzatrici, una volta che c’è un bollettino di ingaggio concordato, deve essere com’era un tempo remoto, la società organizzatrice a dare l’autorizzazione per andare altrove. Ho dovuto disdire 2 alberghi, non può essere una giungla così – conclude Battaglia - ci vuole un freno”.