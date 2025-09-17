Acquista il giornale
Trofeo dello Scalatore. Bacci, digiuno terminato

L’atleta del ’Domestic Street Racing’ vince la prima gara in stagione

di ANDREA CAPITANI
17 settembre 2025
E alla fine Francesco Bacci ce l’ha fatta. Il portacolori del Domestic Street Racing compie un’impresa al Trofeo dello Scalatore, dominando la corsa amatoriale Uisp con partenza e arrivo a Gavorrano, e centrando la prima vittoria di una stagione insolitamente senza successi. Arrivo a braccia alzate per Bacci che ha battuto il compagno di fuga, prendendosi questa prestigiosa vittoria su un percorso molto impegnativo.

La manifestazione è stata organizzata dal Marathon Bike di Grosseto e Avis Gavorrano & Scarlino con il patrocinio della Provincia e Comune di Gavorrano, con il sostegno di Banca Tema e Cantina Vini di Maremma. Il grande protagonista della gara, insieme a Bacci, è stato Vincenzo Rigirozzo, del Gs Ontraino. Bacci e Rigirozzo sono andati in fuga nel primo dei sette giri del circuito, riuscendo a tenere a distanza il gruppo. Poi, nell’ultima salita, l’azione di Bacci e Rigirozzo che ha comunque potuto gioire per il successo nella seconda fascia. Cesare Macchi, del Gs Baglini, è giunto terzo. Questi, invece, i vincitori di categoria. Ex Pro: Gabriele Farnè, Cicli Falaschi; Elite: Alberto Turchetti, City Bike; M1: Emanuele Labate, Team Stefan; M2: Bacci; M3: Gianni Mainardi, Gs Ontraino; M4: Andrea Amorevoli, Bassibike; M5: Cesare Macchi, Gs Baglini; M6: Rigirozzo; M7: Pierluigi Stefanini, Santa Marinella Cicli Montanini; Donne: Marianna Paci, Ciclistica Senese.

© Riproduzione riservata

