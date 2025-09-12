"Trofeo dell’Uva" all’Impruneta. Sono 87 gli allievi iscritti alla gara

Con l’organizzazione del Moto Guzzi di Prato, società attivissima in campo organizzativo presieduta da Marco Gabbricci, si corre domenica mattina 14 settembre, all’Impruneta, il Trofeo Dell’Uva per allievi in occasione della tradizionale manifestazione che si svolge a Impruneta in questo periodo.

La corsa prevede un tracciato di 80 chilometri e mezzo con la partenza ufficiosa da Piazza Buondelmonti all’Impruneta per raggiungere la via Cassia a Tavarnuzze dove alle 9.30 verrà dato il via ufficiale. I corridori attraverso Falciani, e Ferrone raggiungeranno la zona del Passo dei Pecorai per iniziare un circuito con la salita delle Bolle da ripetere per sei volte dal versante di Greti.

Ultimati i giri del circuito i corridori torneranno a Ferrone per affrontare la salita della Calosina fino a Strada in Chianti quindi La Martellina e Impruneta dove prima della conclusione della gara attorno alle 11.30, sono previsti tre giri di un circuito per le vie di Impruneta. Gli allievi iscritti sono 87 e la direzione di corsa della gara imprunetina è affidata a Gianni Cantini e Mario Mecacci.

Antonio Mannori