Trofeo grilli. Basile e Maggioli davanti a tutti

Le braccia al cielo in segno di vittoria, per Roberto Basile del Marathon Bike e Roberto Maggioli del Ciclomillennio. Questi i vincitori del Trofeo Grilli. La manifestazione di ciclismo amatoriale valida anche come sesta prova del "Corri in Provincia" ha visto alla partenza 103 corridori. Nella prima partenza la vittoria è andata al "gioiellino" del Marathon Bike, Roberto Basile. Vittoria cercata sin dalle prime battute aiutato sapientemente dal capitano Adriano Nocciolini e da Michele Nelli. Roberto Basile ha trovato l’azione giusta uscendo da solo a circa cinque chilometri dal traguardo e rintuzzando i vani tentativi di Alberto Turchetti del team Speedy Bike e Simone Lacchine del team Scoglio, rispettivamente secondo e terzo al traguardo. Nella seconda partenza spettacolare finale di Roberto Maggioli del Ciclomillennio di Roma che gli ha permesso di arrivare tutto solo al traguardo posto nei pressi della stazione di Giuncarico. Secondo e terzo Alessandro Spampani della Falaschi e Antonio Capotosto della Dal Colle Re Artù.