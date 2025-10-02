Trofeo Michele Scarponi. Cavalli è primo al traguardo della corsa riservata agli juniores

Il 1° Trofeo Michele Scarponi è stato vinto da Stefano Cavalli del Team General System (Forlì): il primo a tagliare il traguardo a Camerino a fianco alla targa dedicata a Michele Scarponi, che ricorda la sua vittoria nella tappa della Tirreno-Adriatico del 16 marzo 2009. Secondo posto per Leonardo Schiavo dell’Asd Postumia (Castelfranco Veneto) e terzo per Luca Carnicella di Cps Professional Team (Montoro, Avellino). La gara juniores nazionale di ciclismo su strada, partita da Castelraimondo, è stata organizzata dall’asd Avis Frecce Azzurre di Camerino con il patrocinio dei Comuni di Castelraimondo e Camerino, Unicam, Fondazione Michele Scarponi e sostenuta grazie al contributo dell’azienda Elledi. Ha visto la partecipazione di tanti giovani. Anche con condizioni meteo ottimali, il percorso di 96,3 chilometri è stato tanto bello quanto faticoso a detta dei corridori. "È doveroso ringraziare tutti coloro che hanno contribuito alla riuscita dell’evento", hanno detto i promotori. Tra i vari ringraziamenti, hanno citato la direzione di corsa coordinata da Raffaele Babini, il sindaco di Camerino Roberto Lucarelli, quello di Castelraimondo Patrizio Leonelli e il vice Roberto Pupilli, i carabinieri delle due stazioni, la polizia locale di Camerino coordinata dalla comandante Cristiana Zampetti e di Castelraimondo dal collega Fabrizio Fiorelli, protezione civile, Croce Rossa, associazione carabinieri in congedo, Alpini Valpotenza, Podistica Avis, Coni regionale, Fci Marche, la Provincia "che ha sistemato le strade interessate al percorso", gli amici di Capodarco e Morrovalle che hanno scortato in moto la corsa.