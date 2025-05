Trofeo Sagra della Ranocchia: Uc Empolese trionfa nel ciclismo giovanile

Sul circuito di Marcignana nel 16esimo Trofeo Sagra della Ranocchia-Memorial Franco Castellacci-Ivo Brogi per Giovanissimi e proposto dal Velo Club Empoli (13 società al via per 113 atleti complessivi), ha fatto festa l’Uc Empolese con 32 punti davanti a Olimpia Valdarnese (23) e Milleluci Casalguidi (20).

Queste le classifiche. Categoria G1: 1) Marraccini (Milleluci); 2) Capanni (Empolese); 3) Cappone (Donoratico). G2: 1) Parentini (Milleluci); 2) Lenzi (Milleluci); 3) Teci (Valdarnese). G3: 1) Capitoni (Empolese); 2) Franzese (Empolese); 3) Bartalucci (Valdarnese). G4: 1) Bicchi (Donoratico); 2) Ferri (Empolese); 3) Bruni (Empolese). G5: 1) Borri (Vaiano); 2) Del Sala (Figlinese); 3) Conti (Aquila). G6: 1) Gentili (Fosco Bessi); 2) Velaj (Appenninico); 3) Cantini (Vc Empoli).

Nel settore femminile hanno vinto Diana Da Prato (Milleluci), Isabel Spinelli (Itala Ciclismo), Christina Emilia Gaggioli (Uc Empolese), Margherita Peri e Adele Lorenzoni (Olimpia Valdarnese), Greta Gorga (Fosco Bessi).