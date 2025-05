Trofeo Società Pistoiesi: Successi e Ricordi nella Giornata Azzurra di Ciclismo Giovanile

Sono stati poco meno di 200 tra Esordienti e Allievi coloro che hanno preso parte al Trofeo Società Pistoiesi nell’ambito della ’Giornata Azzurra’ indetta dalle stesse società giovanili pistoiesi e dal Comitato Provinciale di Pistoia della Federciclismo. Tre gare che hanno consentito di ricordare personaggi indimenticabili del ciclismo come Maurizio Poltri, Ivano Landi, Sauro Coppini e Piero Pratesi, la motostaffetta, scorta tecnica del Gruppo Motociclisti Pistoiesi, morto nell’incidente stradale durante la gara juniores di Stabbia del 4 maggio. Alla sua memoria e per ricordarlo, il Comitato Provinciale e le società hanno deciso di istituire una Challenge per la categoria Allievi la cui prima prova è stata questa di Albinatico, le altre due la gara di Traversagna e quella di Vangile.

E veniamo alle tre gare della giornata con quella degli Esordienti primo anno vinta in volata su tutto il gruppo dal campano Vincenzo Vito del Team Cesaro Franco Ballerini. Il titolo provinciale conquistato da Lorenzo Petracchi della Pol. Milleluci di Casalguidi. Conclusione in volata anche per la gara esordienti del secondo anno con successo di Tommaso Marini della società pisana Coltano Grube. Qui il titolo provinciale per Vincenzo Muscia altro esordiente del vivaio della Pol. Milleluci. Terza e ultima gara della giornata quella degli Allievi. Ha vinto lo sprint a ranghi compatti Niccolò Nieri. La maglia di campione provinciale pistoiese è finita sulle spalle di Daniele Bacci del Team Valdinievole.

Antonio Mannori