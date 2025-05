Trofeo Superpistard 2025: al via la prima prova al Velodromo Glauco Servadei

Tutto è pronto per la prima prova dell’ormai tradizionale trofeo Superpistard edizione 2025, oggi pomeriggio al Velodrono Glauco Servadei e che attirerà i migliori giovani pistard del territorio e non solo. Il primo atto è stata la presentazione delle maglie del Superpistard 2025 proprio al Servadei, storico impianto gestito sin dal 1972 dal Consorzio delle Società Ciclistiche Romagnole. A fare gli onori di casa il presidente Fausto Tardozzi e il direttore tecnico Giampaolo Mengozzi, che hanno accolto l’assessore allo sport del comune di Forlì, Kevin Bravi, svelando in anteprima le maglie da leader dell’edizione 2025 del Trofeo. "Non possiamo che ringraziare ancora una volta – ha sottolineato Tardozzi – i nostri amici sponsor che anche quest’anno hanno deciso di sostenere la nostra attività: i nostri amici ex ciclisti del Gruppo Compatto, aziende e realtà del territorio come Comaco Italiana Spa, Banca di Credito Cooperativo, Iperpneus, Climatek e Maglificio Alexander. Realtà che credono nel lavoro portato avanti dalla nostra Scuola Pista, Centro Territoriale Fci che nel 2024 è risultato primo in Italia per numero di iscritti, guidata con passione dai tecnici Giampaolo Mengozzi e Simone Cuozzo".

Tra le novità di questa edizione, l’introduzione della categoria Juniores femminile, per la quale è stata svelata una sesta maglia di colore azzurro. Per il resto confermati gli altri colori: verde per gli Juniores, ciclamino e gialla rispettivamente per le Esordienti e gli Esordienti, rosa e arancione per Allieve e Allievi. La nuova classifica è sostenuta dagli amici della Granfondo La Casartelli, la cui edizione 2025 si concluderà il prossimo 6 luglio proprio al Velodromo Glauco Servadei. Oltre alla tappa odierna, il Trofeo Superpistard 2025 avrà altri quattro appuntamenti, tutti a Forlì: il 12 e 26 giugno, il 24 luglio e 28 agosto.

Ugo Bentivogli