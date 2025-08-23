Turconi veste l’azzurro. Assalto al Tour de l’Avenir

Un giovane di una formazione reggiana veste l’azzurro della nazionale e dà all’assalto al Tour de l’Avenir, in Francia. Si tratta di Filippo Turconi della Vf Group Bardiani Csf Faizanè, convocato nella selezione italiana Under 23 dal direttore sportivo Marino Amadori. "Corro il Tour de l’Avenir con l’obiettivo di vincere una tappa. Poi si valuterà la classifica generale giorno per giorno. La competizione probabilmente si deciderà nelle ultime due frazioni", afferma il 19enne, passista. La manifestazione, che prosegue sino al 29 agosto, si rivela come una delle corse a tappe più prestigiose a livello mondiale per la categoria Under 23. Una bella vetrina, per l’atleta della Vf Group Bardiani Csf Faizanè, che quest’anno è già stato più volte protagonista tra gli Under 23 Elite. "Turconi nella stagione in corso è molto cresciuto. Ha messo a segno due vittorie e vederlo in nazionale per la nostra squadra è motivo di grande orgoglio. L’obiettivo di una vittoria può essere alla sua portata", dice Mirko Rossatto, direttore sportivo della Vf Group Bardiani Csf Faizanè. Oggi il via con un breve cronoprologo in salita disegnato attorno a Tignes. Domenica 1a tappa: Aoste Isère-Saint Galmier con percorso ondulato. 2a tappa: Saint Symphorien sur Coise-Vitry en Charrollais, pianeggiante, adatta ai velocisti. 3a: Etang sur arnoux-Chatillon sur Chaloranne con alcuni gran premi della montagna a metà tracciato. 4a: Montagn-Val Suran con saliscendi nel finale che possono agevolare fughe e agguati. 5a tappa per scalatori: Cormet de Roseland-Montee des Moulinds, con arrivo a quota 2100 metri (Tignes). Ultima frazione con avvio e conclusione a La Rosiere, caratterizzata da varie asperità.

