Tutti a caccia del Guerciotti. Rebecca Gariboldi favorita

Mentre Rebecca Gariboldi festeggia la sua terza vittoria da quando è iniziata la stagione del fuori strada, è già tempo di guardare ai prossimi appuntamenti. La lissonese, portacolori della Ale Cycling Team, reduce dal trionfo nella prova del Trofeo Triveneto per donne elite che si è svolta a San Pietro in Gu, nel Padovano, domenica sarà alla partenza dell’internazionale Gran Premio Mamma e Papà Guerciotti in programma, al Vittoria Park di Brembate Sopra in provincia di Bergamo. Gariboldi è tra le favorite per il successo anche per il fatto che gode di un’ottima condizione di forma e il percorso del “Guerciotti“ è nelle sue corde. Dovrà comunque vedersela con avversarie di tutto rispetto, in primis Carlotta Borello plurivittoriosa in questo avvio di stagione. A Brembate Sopra saranno presenti anche i giovani atleti del GS Cicli Fiorin di Baruccana di Seveso. I ragazzi di Daniele Fiorin disputeranno, domani, le prove riservate a esordienti e allievi maschile e femminile. Il team brianzolo punta a far bene con i suoi migliori elementi a cominciare da Andrea Colombo.

Da seguire anche Lorenzo Milani e Andrea Pierobon, Isabel Di Sciuva, Camilla Isorni, Manuel Roccia, Elisabetta Ricciardi e Anna Caccia. Anche in casa della Salus Seregno si guarda con grande fiducia all’importante appuntamento. La formazione di Marco Moretto è galvanizzata dai recenti successi di Solbiate Olona, e non ha intenzione di fermarsi. Per il “Guerciotti“ sarà schierata la pattuglia al completo; dagli allievi Michel Careri, Matteo Jacopo Gualtieri, Matilde Anselmi, Sara Peruta, Massimo Lorenzo Ghelfi, Peter Cinerari e Giovanni Bosio agli esordienti Amelie Cerise, Alessio Bozza, Nicolò Maglietti e Davide Enrico Ghezzi per finire con la junior Elisa Giangrasso. Tra i partecipanti inoltre il medese Matteo Villa del GC Montegrappa. Le gare scatteranno alle 11 con la categoria Giovanissimi G6. A seguire gli altri.