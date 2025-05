Uc Empolese domina a Scandicci: successi per Giovanissimi e Esordienti

Ulteriore conferma a Scandicci della qualità e della forza della squadra Giovanissimi della Uc Empolese, che tante soddisfazioni si sta togliendo in questo inizio di stagione. Grazie ai numerosi risultati ottenuti individualmente, infatti, con con 29 punti i piccoli biancazzurri si sono aggiudicati la classifica per squadre davanti alla Olimpia Valdarnese, che si è fermata a quota 25. Quattro i successi, che portano la firma di Marco Franzese e Davide Capitoni nella categoria G3 maschile, di Emilia Gaggioli nella G3 femminile e di Niccolò De Lucia nella G6 maschile. Poi, nella categoria G1 maschile è arrivato il terzo posto per Federico Capanni, con Gabriel Spini che ha chiuso quinto, mentre nella G4 maschile Gabriele Ferri è arrivato quarto e nella G6 femminile Noemi Cianti è salita sul terzo gradino del podio.

Veniamo poi agli Esordienti dell’Uc Empolese, che hanno gareggiato a Novi di Modena con tre atleti del Primo anno e quattro del Secondo anno. Tra i primi Cavallini ha colto anche un ottimo secondo posto in una volata ristretta a tre baby ciclisti, dietro ad uno dei più forti esordienti del panorama nazionale. Buona anche la prova di Tognetti e Rayadi (decimo), che hanno facilitato la fuga del compagno.

Nella gara del Secondo anno, tra i 60 partenti ottima 15esima piazza per Leonetti, mentre Squillace e Cantini sono invece stati coinvolti in una caduta, in cui quest’ultimo ha anche riportato una frattura alla mano che lo terrà lontano dalle gare per oltre un mese.

Veniamo infine alla 70esima Coppa Bonechi, andata in scena in località Traversagna a Massa e Cozzile (Pt), dove tra i 104 partenti provenienti da diverse regioni d’Italia figuravano anche nove Allievi dell’Uc Empolese. Gara velocissima, 60 km percorsi alla media di 41,379 km/h, che ha sfiancato buona parte del gruppo già prima di affrontare la dura rampa di Colle di Buggiano. Salita che ha frazionato il gruppo in tanti piccoli tronconi, con Fogli, Pavi degl’Innocenti, Gastasini e Nencioni che sono arrivati nel secondo gruppetto.