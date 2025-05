Uc Empolese: Successi e Piazzamenti di Rilievo per gli Atleti Toscani

Altro weekend da protagonisti in giro per la Toscana per gli atleti dell’Uc Empolese. Partiamo dai Giovanissimi, che hanno vinto la graduatoria di società nella gara di Pontedera grazie ai successi di Emilia Gaggioli (G3) e Davide Capitoni (G3), al secondo posto di Marco Franzese (G3), al terzo di Gabriele Ferri (G4) e Noemi Cianti (G6) oltre al quarto di Federico Capanni (G1).

Passando agli Esordienti, tutti impegnati nella 41esima Coppa Lavoratori a Luco di Mugello, i ragazzi biancoblu hanno chiuso nel gruppo principale classificandosi tra i primi venti sia nel Primo Anno che nel Secondo. Esordienti di scena anche a Le Poggiola di Arezzo con un ottimo piazzamento di Cavallini, ottavo, dopo essere entrato nella fuga decisiva. Rayadi ha invece chiuso 15esimo, mentre molto sfortunato è stato Tognetti rimasto vittima di una caduta fortunatamente senza conseguenze. Nella gara del Secondo anno Mandriani ha terminato 12esimo, mettendosi in luce insieme a Leonetti e Di Salvo per aver terminato nel primo gruppo inseguitore. Sfortunato invece Cantini che causa guasto meccanico ha dovuto abbandonare la gara.

Alla 56esima Coppa Circolo Arci Renzino (Ar), i 9 Allievi dell’Uc Empolese sono stati autori del forcing nell’ultimo passaggio sul gran premio della montagna, vinto proprio da Leonardo Pavi Degli Innocenti, che a ridotto a 36 unità (sugli 80 partenti) il gruppo per la vittoria. Alla fine lo stesso Pavi Degli Innocenti ha chiuso quarto davanti a Gastasini, mentre Fogli è stato 13esimo, Nencioni 19esimo, Di Stefano 29esimo e Leonetti 35esimo. In provincia di Bologna, nel 37esimo Gp “Città di Zola“, poi, 13esimo Fogli e 14esimo Pavi Degli Innocenti. Infine, l’Uc Empolese con quattro suoi amatori è stata presente anche alla Gran Fondo della Versilia.

Per quanto riguarda i prossimi impegni, invece, i Giovanissimi saranno sabato alla Marcignana-Empoli (via alle 15.30), mentre gli Esordienti gareggeranno domenica al ciclodromo di Ponte Buggianese (alle 10 partenza del Primo Anno e alle 11.15 del Secondo). Chiudiamo con gli Allievi: Di Stefano, Fogli, Gastasini e Pavi degli Innocenti saranno domenica alla Marano-Ospitaletto di Modena (classica della categoria con arrivo in salita e partenza alle 14:45); Boscaini, Bravatà, Leonetti, Nencioni e Pacella a Ponte Buggianese (via alle 15).