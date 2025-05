Uc Empolese trionfa alla gara 'Aspettando il Giro D’Italia' a Lucca

Ancora grandi protagonisti i Giovanissimi dell’Uc Empolese. La formazione biancazzurra ha primeggiato con 23 punti nella classifica per società alla gara "Aspettando il Giro D’Italia" sulle Mura Urbane di Lucca. I 17 empolesi hanno centrato individualmente due vittorie, un secondo, due terzi, un quarto e un quinto posto.

A Casenuove a Empoli, invece, tra i 4 Esordienti del primo anno dell’Uc Empolese si sono messi in luce Cavallini (settimo) e Tognetti (ventesimo), il quale risultando il primo giunto al traguardo residente in provincia di Firenze si è aggiudicato il titolo e la maglia di Campione Provinciale. Nonostante nessun piazzamento di rilievo, anche i 5 Esordienti del secondo anno sono tutti giunti al traguardo.

Infine, tra i 5 Allievi al via sono due quelli che hanno terminato nel primo gruppo: Fogli settimo e Gastasini diciassettesimo. Buona prova anche per Leonetti e Nencioni. Leonardo Pavi Degl’Innocenti si è messo in evidenza in provincia di Verona con la maglia della Rappresentativa Toscana, risultando uno dei migliori.