Uisp Un premio agli scalatori in bici

Una bici da corsa appartenuta a Marco Pantani, insieme con altri prestigiosi cimeli sportivi, ha accolto qualche giorno fa nella Cantina e Museo Giacobazzi di Nonantola i vincitori del quarto ’Challenge Grimpeur’ intitolato alla memoria del ‘Pirata’, organizzato dal settore Ciclismo Uisp Modena. Si trattava di percorrere cinque salite sulle strade della provincia (con qualche sconfinamento nel bolognese) superando un dislivello complessivo di oltre 2100 metri nel periodo compreso tra il 15 aprile e il 15 ottobre. Alla fine la classifica è stata stilata in base alla rapidità con cui il singolo scalatore ha portato a termine i percorsi. Quest’anno ha fatto l’en plein la Polisportiva di Nonantola, portando sul podio tre veterani del Challenge, che hanno completato le cinque salite nell’arco di una giornata. Il vincitore è Franco Malpighi, mentre al secondo posto si è piazzato Maurizio Baracchi, ideatore del trofeo ed esperto tracciatore di percorsi a livello nazionale. Terzo Daniele Zoboli, che tra l’altro è nipote di Malpighi. "Ormai è una lotta in famiglia", ha commentato qualcuno dei presenti. Tra le salite due sono ormai storiche: via Rio Torto ovvero la Disperata, che dalla Fondovalle Panaro, presso Casona, raggiunge Ospitaletto dopo circa sei chilometri, con 395 metri di dislivello e una pendenza massima dell’11,5%, e via Arenata, la direttissima Pompilio-Montombraro lunga oltre quattro chilometri con 425 metri di dislivello e pendenza massima del 9,8%. Gli altri percorsi: Spinella-Guiglia, Savigno-salita piscina e via Fazzano-Montegibbio. Alla fine applausi per tutti, ricordando che i punti raccolti in salita hanno rimpinguato il bottino delle squadre di appartenenza nel Campionato Provinciale Cicloturismo Uisp. Presenti il presidente della Polisportiva Castelfranco sezione ciclismo Roberto Bellentani e il presidente del gruppo ciclistico della Polisportiva di Nonantola Remo Ferrari oltre ad Alessandro Pignataro e Luisa Pollini del Ciclismo Uisp e al padrone di casa Antonio Giacobazzi.

Isola Minivolley. Al PalaPiccinini di Nonantola prima uscita stagionale per il volley ‘mini’ targato Uisp: un successo clamoroso con ben 9 società presenti (Maritain, Villa d’oro, Crevavolley, San Prospero, Castelfranco, Nonantola, Solarese, San Cesario e Crp Bortolotti) e oltre 130 bimbi che domenica scorsa si sono sfidati tra palle, reti e animazione a cura di World Child.

Judo Challenge. Nel frattempo Campogalliano si prepara per il primo raduno del settore judo coordinato da Matteo Martinelli, la "Judo Challenge" di Halloween presso la palestra comunale che si svolgerà sabato 1 novembre. Previsti oltre 150 bambini da tutta la provincia a sfidarsi tra tatami e altre attività.