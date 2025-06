Unione Ciclistica Empolese brilla al meeting regionale di Pomarance

L’Unione Ciclistica Empolese continua a mietere risultati con la squadra Giovanissimi. Al meeting regionale per società di Pomarance (Pisa) hanno conquistato il terzo posto nella classifica a squadre nelle prove di abilità e il quarto in quelle su strada e fuoristrada. La graduatoria teneva conto infatti di entrambe le discipline, ma i biancazzurri hanno tutti scelto la strada, conquistando il primo posto in questa disciplina.

Sempre in provincia di Pisa, ma a Coltano, è toccato agli Esordienti con Cavallini ottavo e Rayadi decimo nella top ten. I due si sono ripetuti al ciclodromo di Ponte Buggianese, giungendo rispettivamente quinto e nono. Meno brillanti del solito gli Esordienti del secondo anno, con Leonardo Leonetti che si è però riscattato nella sua prima gara in pista, ottenendo un terzo posto nella classifica finale Omnium.

Infine tra gli Allievi, nella gara a tappe Cenaia-Ponsacco i cinque atleti dell’Uc Empolese hanno chiuso nei primi 35 della graduatoria generale, con Gastasini quarto nella classifica dei giovani nella prima tappa e Leonetti terzo nella classifica traguardi volanti nella seconda. Nella terza ed ultima tappa, infine, protagonisti prima Tommaso Fogli, ripreso a 4 km dall’arrivo e poi Leonardo Pavi Degli Innocenti, raggiunto invece a 2 km dal traguardo.

Infine, Mattia Gastasini ha conquistato un bel secondo posto e Salvatore Leonetti un terzo nella classifica Omnium della riunione in pista che si è svolta al velodromo Sacchi di Firenze.