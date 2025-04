Unione Ciclistica Empolese domina la gara Pasqualando con i Giovanissimi

Il team Giovanissimi dell’Unione Ciclistica Empolese si conferma al momento la squadra più forte della categoria. Con 2 vittorie ed altrettanti secondi posti, oltre a un quinto, i 16 baby ciclisti biancocelesti hanno regalato al sodalizio del presidente Chiti la vittoria nella graduatoria a squadre della gara “Pasqualando“ (nella foto la premiazione), con 247 atleti al via. Nella stessa manifestazione andata in scena a Ponte a Egola sono saliti in sella anche Esordienti ed Allievi. Partiamo dai primi dieci, tra i quali si sono messi in evidenza i primi anni che con caparbietà e tanta grinta sono entrati tra i primi dieci: sesto Cavallini, nono Rayadi e decimo Tognetti. Per ciò che concerne gli Allievi, invece, sono stati otto gli atleti dell’Uc Empolese ad arrivare al traguardo dopo 46,200 chilometri percorsi ad una media vertiginosa di 44,590 km/h. Gara da subito velocissima, dopo i primi tentativi di fuga l’azione decisiva è stata promossa proprio dal biancoceleste Tommaso Fogli, al quale si sono accodati due atleti della Iperfinish. Grazie all’intesa subito raggiunta dai tre fuggitivi ed all’ottimo lavoro di copertura svolto dai loro compagni in gruppo il terzetto prendeva un discreto vantaggio che manteneva fino all’arrivo. Primo podio stagionale quindi per Fogli, segnale di una condizione crescente e dell’ottimo lavoro di squadra.

Dimezzata invece la trasferta di Pasquetta a Montevarchi, dove erano in programma le gare per Esordienti (primo e secondo anno unica) al mattino ed Allievi nel primo pomeriggio. Al momento in cui sono arrivate le disposizioni ufficiali per la sospensione di tutte le attività sportive inseguito alla scomparsa del Santo Padre gli Esordienti stavano già correndo ed hanno quindi portato a termine la gara, con i ciclisti empolesi del primo anno che hanno ulteriormente confermato la loro ottima condizione: sesto Cavallini, ottavo Tognetti e nono Rayadi. Annullata invece la gara degli Allievi. Esordienti che torneranno in sella già stamani a Civitella della Chiana (partenza alle 10). Un 25 aprile di gare anche per i dieci Allievi biancocelesti, impegnati alle 11 a Donoratico.