Unione Ciclistica Empolese: Successi e Piazzamenti nei Trofei 2025

Subito impegnata su tre fronti l’Unione Ciclistica Empolese, che si è presentata ai nastri di partenza del 2025 nelle categorie Giovanissimi, Esordienti e Allievi. Partiamo dai primi che sono stati protagonisti a San Giovanni Valdarno nel primo Trofeo Forno Canu. Ben diciassette i piccoli atleti, che nel complesso hanno permesso al club biancazzurro di raccogliere 31 punti, grazie a tre vittorie e sette piazzamenti di rilievo.

Veniamo poi alla categoria Esordienti, che sono montati in sella a Pontassieve in occasione della quattordicesima edizione del Memorial Tommaso Cavorso. In questo caso sono stati nove i ciclisti empolesi a prendere parte alla gara, di cui tre del primo anno e sei del secondo anno. E tutti si sono comportati molto bene, anche se a livello di risultati spicca il sesto posto di Gabriele Cavallini, che ha preceduto di due posizioni il compagno di squadra Piercarlo Tognetti, su un numero di partenti di cinquanta ragazzi.

Chiudiamo con agli Allievi, che sono invece stati impegnati nella 22esima Coppa Croce Azzurra di Pontassieve, con oltre cento partenti. In questo caso l’Uc Empolese ha schierato nove atleti, con Pavi Degl’Innocenti che ha colto il miglior risultato piazzandosi tredicesimo.