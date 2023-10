Unione ciclistica Pistoiese. Juniores, accordo con il Borgonuovo

Saranno due le formazioni ciclistiche nella stagione 2024 per l’Unione Ciclistica Pistoiese. Oltre a quella éliteunder 23, confermata la compagine juniores con una sostanziale novità in quanto il presidente Andrea Panconi ha concluso l’accordo di collaborazione con il presidente del Borgonuovo di Prato Marcello Nannini, in merito all’allestimento della formazione juniores per il prossimo anno. Sarà una squadra di 12 atleti con la riconferma di Leonardo Calvetti, Kevin Drovandi, Lorenzo Lavorini, Ruggero Lombardi e Daniele Verdes Daniele. In arrivo quattro atleti al loro secondo anno negli juniores oltre a tre debuttanti in categoria. I loro nomi saranno resi noti dalla Pistoiese-Borgonuovo tra qualche giorno.

An.Mann.