Valentina Pierotti trionfa nella gara di Cortoghiana e si conferma campionessa italiana

Ciclismo femminile protagonista nello scorso fine settimana, con Valentina Pierotti di Benabbio (Bagni di Lucca) che si conferma campionessa italiana "FCI", categoria "EWS", nella gara di Cortoghiana, nel Comune di Carbonia, Sud della Sardegna, su un circuito di 70 chilometri, con 800 metri di dislivello.

Corsa durissima, caratterizzata da caldo e da vento forte fin dalle prime battute: selezione severa, con quattro atlete al comando e dietro l’inseguimento del gruppo compatto. Nessuno riesce, però, a rientrare sulle componenti del gruppetto di testa, che arrivano vittoriose al traguardo, ognuna per la propria categoria.

Grande soddisfazione per l’atleta lucchese e per il suo preparatore e meccanico Matteo Menchini, corridore in forza al Garfagnana Team Cicli Mori, nonché suo compagno di vita.

Un ringraziamento particolare va anche a Stefano Valdrighi, corridore garfagnino professionista MTB del Bottecchia Factory Team, che ha curato la preparazione della Pierotti nella prima parte di stagione che l’ha vista protagonista e vincitrice della classica lucchese "Ricordando Marco Pantani". Per Valentina Pierotti, dunque, un bis tricolore che la ripaga di tanti sacrifici, ne conferma forza e caparbietà: un’affermazione meritata e fortemente voluta che le da ulteriore slancio per le prossime, importanti competizioni.

Flavio Berlingacci