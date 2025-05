Velodromo Enzo Sacchi: un'estate di gare ciclistiche a Firenze

Giugno e luglio saranno ricchi come non mai di riunioni sulla pista del Velodromo Enzo Sacchi a Firenze che dopo i lavori effettuati nei mesi scorsi si presenta in buone condizioni. In questi giorni la Polisportiva Virtus Settimo Miglio di Settimello sotto la presidenza di Paolo Traversi, ha definito il programma delle gare alla luce anche delle decisioni prese dalla Federazione Ciclistica Italiana nella sua ultima riunione di Consiglio del fine settimana scorso a Montalcino in occasione della Eroica Juniores.

Prima riunione una gara a carattere nazionale a cronometro su pista il 19 giugno, quindi il 9 luglio torna come l’anno scorso il Trofeo delle Regioni con le qualificazioni per le società del Centro-Italia. Il 16 e 17 luglio in programma invece i Campionati Toscani per tutte le categorie con l’assegnazione dei vari titoli dagli esordienti agli juniores sia del settore maschile che femminile.

A fine luglio il clou del programma su pista 2025 con la disputa dal 29 luglio al primo agosto dei Campionati Italiani Giovanili con la presenza di moltissimi atleti provenienti da tutte le regioni d’Italia. Un calendario intenso per il quale occorre la collaborazione degli sponsor, della Federazione Ciclistica Italiana e del Comitato Regionale Toscana, mentre soddisfatti del programma i dirigenti che si occupano dell’attività.

Antonio Mannori