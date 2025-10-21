Venti vittorie e 79 piazzamenti. Team Vangi primo fra gli Juniores

Con la gara di domenica a Camignone in provincia di Brescia presenti per la Toscana le due squadre di Calenzano, Team Vangi (con quinto posto del fiorentino Ballerini) e Team Pieri, si è conclusa la stagione 2025 juniores con un risultato splendido per la Vangi risultata al primo posto con 387 punti nella classifica nazionale di rendimento. La gioia e la soddisfazione per questo risultato sono stati espressi dal presidente Fabrizio Vangi e da tutto lo staff tecnico capitanato dal direttore sportivo Matteo Berti e dal suo collaboratore Rolando Ricciardi. La formazione calenzanese ha vinto complessivamente 20 gare oltre a ben 79 piazzamenti nei primi cinque così suddivisi: 21 secondi posti, 24 terzi, 20 quarti e 14 quinti. Oltre a una vittoria di squadra in una gara a cronometro in Emilia-Romagna ed al titolo toscano con il fiorentino Mattia Ballerini per la squadra di Calenzano ci sono state 4 vittorie a testa per Andrea Meloni e Giacomo Sgherri, 3 con il fiorentino Giulio Pavi Degl’Innocenti, due con Andrea Tarallo,. Pietro Scottoni, Filippo Bolognesi e Cascione. Infine un successo ciascuno per Giacomo Serangeli, Luca Fabbri, Nicolò Tomassini e Matteo Verdirame. Una stagione 2025 straordinaria con una continuità di rendimento brillante da marzo a ottobre, frutto di un lavoro di preparazione esemplare da parte di tutti gli atleti. Antonio Mannori